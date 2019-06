Het erkend natuurreservaat ‘Dommelvallei’, gelegen in de gemeenten Pelt, Hechtel-Eksel en Houthalen-Helchteren en in de stad Peer wordt uitgebreid met een oppervlakte van 66 ha. De totaal erkende oppervlakte wordt door deze uitbreiding 172 ha.

De Dommelvallei is een parel in de Kempen waar Natuurpunt, dankzij de steun via het project LIFE Dommeldal ...