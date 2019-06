Nog rensters klagen ongepast gedrag van Vlaamse manager aan: “Het is een man met twee gezichten”

Er is een schandaal losgebarsten in het vrouwenwielrennen: manager Patrick Van Gansen van de Belgische wielerploeg Health Mate Ladies werd door verschillende rensters beschuldigd van “misbruik en ongepast gedrag”. In een open brief doen nu nog vijf (voormalige) rensters uit die ploeg hun beklag over het gedrag van de 54-jarige Antwerpenaar.