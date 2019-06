Slapen met het licht aan is niet goed voor de lijn

Een nieuwe Amerikaanse studie heeft aangetoond dat het voor vrouwen van middelbare leeftijd en ouder niet zo’n goed idee is om te slapen met een licht, nachtlampje of de televisie aan. Het zou namelijk de kans op overgewicht en obesitas doen toenemen.

Niet alleen een te hoge calorie-inname en te weinig bewegen kunnen tot overgewicht en obesitas leiden, ook blootstelling aan kunstmatig licht zou daar voor iets tussen kunnen zitten. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in JAMA Internal Medicine. Om tot die conclusie te komen, werden zes jaar lang bijna 44.000 vrouwen tussen 35 en 74 gevolgd. Zo’n 17.000 onder hen sliepen met een nachtlampje in de kamer, 13.000 lieten ergens in huis licht branden en nog eens 5.000 deden dat met de televisie aan.

De vrouwen die met de televisie aan of een licht in de kamer sliepen, liepen 22 procent keer meer kans om overgewicht te ontwikkelen en 33 procent keer meer kans op obesitas in vergelijking met vrouwen die volledig in het donker sliepen, zonder zelfs maar het licht van een wekkerradio. Die eerste groep kwam gemiddeld vijf kilogram meer aan en zag zijn BMI gemiddeld met tien procent stijgen. Hoe meer licht in de kamer, hoe sterker de link ook bleek te zijn.

Verklaring?

Die link kon dan wel duidelijk worden aangetoond, een verklaring van waarom dat licht een impact heeft op het gewicht reiken de onderzoekers wel niet aan. Maar volgens hoofdauteur Dr. Yong-Moon Park staat wel vast dat “het uitschakelen van de lichten wel de kans op obesitas bij vrouwen beperkt”. Met het aantal uren slaap heeft het in elk geval niets te maken. “We zagen de bevindingen zowel bij vrouwen die minder dan zeven uur sliepen, als bij zij die tussen de zeven en negen uur sliepen.” Meer onderzoek is dus nog nodig.