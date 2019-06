Assisen Tongeren: “Ik keek porno toen ze Danti aan het vermoorden waren”

Genk / Tongeren -

“Ik sta hier onterecht. Hier moest iemand anders staan. Als die mannen dat beter onderzocht hadden… Ze zijn er veel te licht over gegaan”, fulmineerde Roberto Santoro (38) woensdag voor het Tongerse assisenhof. “Ik was al lang thuis toen ze Danti aan het vermoorden waren”, heette het. Santoro beweerde dat hij naar porno aan het surfen was toen de feiten werden gepleegd. Volgens de Computer Crime Unit klopt er niets van dat verhaal.