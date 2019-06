Froome valt zwaar voor tijdrit: vrees voor beenbreuk

Het was de voorbije maanden zeer stil rond Chris Froome, die op een kleurloze Ronde van Catalonië na geen enkele World Tour-rittenkoers reed. Meer zelfs: woensdag was het de eerste en ook enige tijdrit die de kopman van Team Ineos voor de Tour zou rijden. Maar in de verkenning in de straten van Roanne liep het woensdagmiddag fout. Tijdens een afdaling kreeg Froome een stevige windstoot te verwerken en knalde hij tegen een muur. Froome werd afgevoerd naar het ziekenhuis, de vrees voor een beenbreuk is ernstig. Zijn Dauphiné zit er meteen op, een vijfde Tour-zege lijkt ver weg.

Team INEOS can confirm that Chris Froome crashed during a recon of stage four of the Criterium du Dauphine today.



He is currently on his way to a local hospital and won’t start today’s fourth stage.



We will provide a further update in due course. pic.twitter.com/3x3h5BD5cH