Een 46-jarige Genkenaar riskeert een werkstraf van 150 uren omdat hij zijn boodschappen betaalde met valse briefjes van vijftig euro. De man kocht zeventien biljetten op een rommelmarkt in Sint-Truiden.

De feiten dateren van oktober 2018, toen de man 500 euro betaalde in ruil voor 17 briefjes van vijftig euro op een rommelmarkt in Sint-Truiden. Hij gaf de valse bankbiljetten uit bij een bakker in Genk ...