Na het lof: realistische paspoppen van Nike krijgen kritiek

Vorige week opende de vernieuwde Nike-winkel in hartje Londen. Op de vloer stonden paspoppen met een maatje meer opgesteld, waarvoor het merk veel lof ontving. Nu komt er hier en daar kritiek op de poppen wegens het promoten van een ongezond lichaamsgewicht.

In de Britse krant The Telegraph werden de poppen omschreven als obees. “Obese modellen verkopen vrouwen een gevaarlijke leugen”, luidt de kop van het artikel, gewijd aan de vernieuwde winkel. “Ik vrees dat de oorlog tegen zwaarlijvigheid verloren is. De nieuwe Nike-mannequin heeft geen maatje 12 (maat 40), die een gezond gewicht suggereert. En zelfs geen maatje 16 (maat 44), al een stevig gewicht. De paspop is immens, gigantisch, enorm. Ze zucht van de zwaarlijvigheid en bereid zich niet voor om te sporten. Ze kan niet.”

Ook bij onze noorderburen werden wenkbrauwen gefronst bij het bekijken van de foto van de paspoppen. Mediapersoonlijkheid Olcay Gulsen zei in een interview bij RTL Boulevard dat het bij deze mannequin niet om een maatje meer gaat. “Ze heeft zeker maat 48 of 50”, klonk het. Het probleem ligt volgens haar bij een te groot contrast tussen de heel dunne en de heel zware poppen, terwijl er misschien beter voor de middenweg was gekozen.

Ook veel lof

Vorige week werden de poppen van het sportmerk nog heel positief onthaald. “Het is zo belangrijk dat het merk aantoont dat dames, ongeacht hun kledingmaat en lichaamsbouw, fit en gezond kunnen zijn”, schreef een fan op Twitter als reactie op dit initiatief. “We zijn de voorbije jaren volledig gebrainwasht en dachten dat enkel superslanke vrouwen sportief kunnen zijn.”