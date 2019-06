Jennifer Lopez treedt samen op met haar dochter

Emme Maribel Muñiz, de elfjarige dochter die Jennifer Lopez kreeg met zanger Marc Anthony, heeft duidelijk de genen van haar ouders geërfd. Nadat eerst een filmpje van het zingende meisje viraal ging, mocht ze nu ook mee op het podium een duet brengen met haar mama.

Jennifer Lopez was jarenlang een van de juryleden in ‘American idol’, maar blijkbaar hoefde ze zover van huis niet op zoek te gaan naar talent. Begin mei dook er een filmpje op van haar dochter Emme waarop die ‘If I ain’t got you’ van Alicia Keys aan het zingen is en de toehoorders met verstomming zijn geslagen.

Er volgden zoveel lofbetuigingen op het filmpje dat de fans al snel smeekten om een duet met haar mama. En zo geschiedde. JLo nam het elfjarige meisje mee op het podium tijdens haar ‘It’s My Party: The Live Celebration North American Tour’. Samen zongen moeder en dochter ‘Limitless’ en dat tot groot enthousiasme van het publiek.

Emme werd samen met haar tweelingbroer Maximilian geboren uit het huwelijk tussen Lopez en zanger Marc Anthony. Ze waren getrouwd tussen 2004 en 2014. Vandaag is JLo samen met de bekende baseballspeler Alex Rodriguez. Het stel is inmiddels ook verloofd.

Het filmpje waar het allemaal mee begon: