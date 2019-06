Arbeiders Truiense groendienst krijgen straffen met uitstel voor drugshandel

Twee ex-medewerkers van de groendienst in Sint-Truiden, en tevens broers, kregen woensdag celstraffen van 24 en 39 maanden met gedeeltelijk uitstel voor het dealen van onder andere cannabis, speed, xtc en cocaïne. Ze stonden samen met negen andere beklaagden terecht voor de Tongerse rechtbank. In totaal werden er winsten van 208.440 euro verbeurdverklaard.

In het najaar van 2018 werd de politie van Borgloon getipt door enkele buurtbewoners die verdachte zaken zagen gebeuren bij een pand in de Lindestraat in Heers. Het huis trok regelmatig de aandacht door ...