55 leerlingen van Wico campus TIO op driedaagse naar de Westhoek

Overpelt

Overpelt - 55 vijfdjaars uit de praktijkrichtingen van Wico campus TIO trokken van woensdag 5 juni tot vrijdag 7 juni voor een driedaagse studiereis naar de Westhoek. Ze verbleven in Peace Village in Mesen. Het Vredesdorp vzw is de perfecte uitvalsbasis voor groepen om het oorlogsverleden van de Westhoek te ontdekken.

Van de IJzertoren en de Dodengang in Diksmuide over het Memorial Museum Passchendaele 1917 met Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke tot de Ieperboog met de Menenpoort in Ieper. Overal weerklonk de levensles van de Eerste Wereldoorlog: ‘Nooit meer oorlog’. Na de inspanning kwam de afwisselende ontspanning: bowlen, fietsen, wandelen, sporten, workshops… Kortom, qualitity time onder leerlingen en vrienden waarin herinneren, (be)leven en samenzijn centraal staan. Ongetwijfeld een onvergetelijke driedaagse in een fascinerende streek waar men nooit genoeg van krijgt.

In een land waar ooit oorlog heeft gewoed, gaat die niet gauw meer voorbij. Ook niet als die oorlog inmiddels een eeuw achter ons ligt. Omdat het wezen van oorlog doorheen de tijd niet verandert, is het brengen van dit oorlogsverhaal als een universele en eigentijdse vredesboodschap een belangrijke onderwijsopdracht. Leren over de oorlog kan een aanzet zijn tot reflectie en bovendien inspireren tot een kritische gevoeligheid voor oorlog en geweld.

Het hoogtepunt van de studiereis vond plaats onder de Menenpoort. Iedere avond (sinds 1928) om 20 uur blazen de klaroeners van de Last Post Association, hun eenvoudig maar ontroerend eerbetoon ter nagedachtenis van soldaten die er destijds vochten en sneuvelden. Aan deze plechtigheid hebben de leerlingen ook zelf deelgenomen en een bloemenkrans van poppies neergelegd namens de campus TIO.