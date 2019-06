Vijf iconische winkels kondigen aan te ‘stoppen’: “Wat nu? Dit mag niet!”

Vijf ijzersterke handelszaken hebben vandaag een briefje “Wij stoppen, bedankt voor de jaren” aan het raam hangen. De slachtoffers vallen gespreid over heel Vlaanderen en alle sectoren: bakkers, slagers, boekhandels, kledingzaken, van Hasselt tot Kortrijk. Allemaal dicht. Jeroen Meus twittert in paniek over de sluiting van slager Rondou in Leuven: “Wat nu??? Dit mag niet!”. Unizo, reageert: we moeten maar meer lokaal kopen.