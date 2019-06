Toon Aerts blijft tot eind 2022 bij Telenet Fidea Lions: “Ik wil van de klassementen op termijn mijn sterkte maken”

Belgisch kampioen veldrijden Toon Aerts heeft zijn contract bij Telenet Fidea Lions verlengd. Hij maakt tot eind 2022 deel uit van de ploeg. “Deze ploeg vormt een geheel waarin ik optimaal kan blijven groeien”, aldus Aerts.

De 25-jarige renner uit Malle heeft een droomwinter achter de rug in het veld. Eind september triomfeerde hij tweemaal in de Amerikaanse wereldbekerwedstrijden. Daar legde hij de basis voor de latere eindoverwinning in de Telenet UCI Wereldbeker, meteen zijn eerste overwinning in een regelmatigheidsklassement.

Op 1 november kroonde de renner van Telenet Fidea Lions zich tot koning van de Koppenberg in de Koppenbergcross. Hij toonde zich ook de sterkste in de Druivencross in Overijse en in Leuven en finishte voor het eerst op het podium van een WK in het Deense Bogense.

De kers op de taart kwam er op 13 januari. Na een ultiem modderduel met Wout Van Aert eiste Aerts in Kruibeke de Belgische tricolore op in het Belgisch kampioenschap. Sinds de herfst van 2013 komt Aerts uit voor Telenet Fidea Lions.

Foto: BELGA

“Geheel waarin ik optimaal kan presteren”

“Ik heb een heel goed veldritseizoen achter de rug. Ik hoop zo een topseizoen in de toekomst nog te herhalen en ik voel aan dat deze ploeg voor mij de meest geschikte is om op deze manier mijn carrière verder uit te bouwen. In de herfst begin ik al aan mijn zevende seizoen bij de Telenet Fidea Lions, dus ik ken het hier ondertussen vanbinnen en vanbuiten. Ik voel me hier enorm goed en dat werpt zijn vruchten af. Een verlengd verblijf bij de ploeg was dan ook een logische stap”, aldus Aerts.

“Ik weet hier perfect bij welke mensen ik terecht kan voor welke vragen. Vanuit de ploegleiding ondersteunen Karen, Sven en Kris me ten volste. Ik kan in dit team ook blijven samenwerken met mijn eigen trainer Tim, in constant overleg met de ploegleiding. Dat verloopt allemaal heel vlot. Al die punten vormen samen een geheel waarin ik optimaal kan presteren.”

“Ook tussen de renners klikt het. We hebben sinds enkele jaren een vaste rennersgroep uitgebouwd waarin iedereen elkaar goed heeft leren kennen. Heel het jaar door zijn we samen op pad voor trainingsstages en wedstrijden en dan maken we constant plezier. De aanwezigheid van mijn broer Thijs speelt daarin ook een belangrijke rol.”

Foto: NBEN

“Nog genoeg doelen”

“Ik heb in mijn veldritcarrière nu eenmaal de wereldbeker gewonnen en twee van de drie kampioenschappen. Mijn doel is om in de loop van mijn carrière de overgebleven leemtes verder op te vullen. Ik ben nog niet uitgekeken op het veldrijden. Ik heb zeker nog genoeg doelen om mij voorlopig 100% te concentreren op het veld.”

“Ik wil me de komende winters nog volop profileren als veldrijder. Er gaan geruchten rond dat het komende WK in het Zwitserse Dübendorf biljartvlak zal zijn. Dat is niet echt spek naar mijn bek. Daarom focus ik liever van september tot februari op de drie regelmatigheidsklassementen. Daar wil ik op termijn mijn sterkte van maken.”

“Qua vermogen en gevoel draaide het al goed de afgelopen weken op de weg. In de kermiskoersen en Flèche du Sud ging ik zonder forceren op zoek naar het goede gevoel. In de Flèche eindigde ik zelfs al onverhoopt 2de achter mijn triomferende ploegmaat Quinten Hermans. In juni liggen er voor mij wel enkele mooie doelen op de weg met de Baloise Belgium Tour, het BK tijdrijden in Middelkerke en het BK in Gent. Daar liggen voor de ploeg en mij een aantal mogelijkheden om in de kijker te rijden.”