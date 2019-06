Voor 17.000 euro onbetaalde boetes en belastingen geïnd

Halen / Herk-de-Stad -

Bij controles op de Staatsbaan in Halen en de Diestsesteenweg in Herk-de-Stad zijn zeventien bestuurders betrapt die hun verkeersbelastingen niet hadden betaald. Ze moesten in totaal voor meer 14.000 euro betalen. Nog enkele chauffeurs hadden een openstaande boete, voor een totaal van 3.500 euro.