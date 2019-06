Op epo betrapte wielrenner Jarlinson Pantano (30) zet punt achter carrière: “Ik heb beslist om niet tegen de UCI te vechten”

De afgelopen winter op epo betrapte wielrenner Jarlinson Pantano zet met onmiddellijke ingang een punt achter zijn wielercarrière, zo kondigde de dertigjarige Colombiaan in een op Facebook verspreide videoboodschap aan.

“Ik heb beslist om niet tegen de UCI te vechten, want dat zal me toch alleen maar geld kosten”, zo klinkt het bij Pantano. “Ik denk niet dat het de moeite is om het geld dat ik verdiend heb voor mijn familie te spenderen aan een procedure die lang kan aanslepen en waarvan we de uitkomst pas over één of twee jaar zullen kennen. Ik had niet gedacht mijn carrière op zo’n manier te moeten beëindigen. Ik voel me verraden. Excuses zullen er ook niet volgen, want ik tref geen schuld in deze zaak.”

Medio april kwam aan het licht dat Pantano buiten competitie positief had getest op het verboden middel epo. Het ging daarbij om een controle die op 26 februari 2019 werd uitgevoerd en waarbij afwijkende waarden van epo aangetroffen werden. De controle werd in opdracht van de UCI uitgevoerd door het CADF (Cycling Anti-Doping Foundation). In overeenstemming met de antidopingreglementen van de UCI werd Pantano geschorst in afwachting van de disciplinaire procedure. Ook zijn team Trek-Segafredo schorste de dertigjarige Colombiaanse ronderenner meteen.

Pantano reed sinds 2017 voor Trek-Segafredo. In 2016 won hij in het shirt van IAM Cycling een etappe in de Tour de France.