Van het beste Europese eiland tot de meest hippe nieuwe bestemming

Afgelopen weekend werden de prestigieuze World Travel Awards (WTA) uitgereikt tijdens een gala-avond in Madeira. Niet toevallig werd voor die bestemming gekozen, want het eiland werd uitgeroepen tot het beste van Europa.

Het Portugese eiland Madeira werd op de World Travel Awards, die sinds 1993 worden uitgereikt door de meest toonaangevende spelers in de reissector, uitgeroepen tot Europe’s Leading Island Destination. En dat was niet de enige Portugese bestemming die die avond in de prijzen viel. De Algarveregio werd gekroond tot Europe’s Leading Beach Destination en het land zelf tot Europe’s Leading Destination.

Maar het was niet enkel Portugal dat de klok sloeg. Zo riepen de World Travel Awards Sint-Petersburg in Rusland uit tot Europe’s Leading City Destination. Opvallend was daarnaast dat Batumi in Georgië als Europe’s Leading Emerging Tourism Destination getipt werd.

Parel van de Zwarte Zee

Batumi is nog onbekend bij het grote, Westerse publiek, maar wordt geroemd als de ‘Parel van de Zwarte Zee’ en mag de komende jaren dus extra toeristen verwachten. In het Sovjettijdperk was het een populaire badplaats, maar vandaag rijzen de moderne gebouwen er als paddenstoelen uit de grond. Georgië en de hoofdstad Tbilisi zitten trouwens ook in de lift wat toeristische bestemmingen betreft.