Buitenlandse kranten lyrisch over “briljante” Duivels en “supermodel” Hazard

De Schotse kranten waren ondanks de 3-0-nederlaag van hun land gisterenavond in Brussel tevreden over de prestatie tegen de Rode Duivels. Omdat ze vonden dat de Schotse nationale ploeg een prima organisatie had neergezet. En omdat ze onder de indruk waren van de klasse van de Belgen. “België is één van de kanshebbers om volgende zomer in de finale te staan en je hoeft helemaal niet verrast te zijn als Eden Hazard in de finale op Wembley de beker zou optillen.” In Spanje werd de Real-aanwinst onder de loep genomen en dat leverde alleen maar lyrische commentaren op.