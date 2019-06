Wandelen, joggen en musiceren rock de kiosk

Diepenbeek - Zaterdag 14 juni is er een groot volksfeest in Diepenbeek rond de historisch kiosk aan de Varkensmarkt. Vanaf 14 uur kunnen wandelaars en joggers meedoen aan een recreatieve tocht. Er wordt de hele dag gemusiceerd op de kiosk met als hoogtepunt een concert van de harmonie de Stroobanders en Diepenbeekse muzikanten.



Wandelaars en joggers kunnen doorlopend starten aan de ‘cross rond de kiosk’ tussen 14 en 16 uur. De tocht van 6 kilometer brengt hen langs landelijke pandjes en steegjes in en door het centrum van Diepenbeek. Aan de kiosk hangt een gezellige sfeer met veel muziek van onder meer Chalou en Paul van Dycke & Friends. Wie op voorhand inschrijft, kan zelf een vertrekuur kiezen. Er zijn ook originaliteitsprijzen voor groepen die zich leuk verkleden. Die maken onder meer kans op blind winkelkarren in de plaatselijke Express of de burgemeester die persoonlijk uw barbecue komt aansteken.

Nieuw talent

Vanaf 18 uur is het dan tijd om kennis te maken met nieuw talent uit Diepenbeek en omstreken. Op de kiosk wordt er gerockt door de bands S.K.O.D.A., Blackfish en Lost From the Start. U krijgt alternatieve rock, bluesrock en punkrock voor de kiezen.

Om 21 uur is er de apotheose op de kiosk met een uniek concert van de blazerssectie van de harmonie van Diepenbeek en pop én rockmuzikanten zoals carnavalswonder Monique, Fots van The Voalig Heads, Patrick Greven, Piet Achten en Idool 2003-finalist Tom Olaerts.

Rock rond de Kiosk is een gratis evenement. Meer informatie vindt u op Facebook.