Carpoolparkings in Hasselt, Paal en Zolder gereinigd in nacht van 14 op 15 juni

Hasselt / Beringen / Heusden-Zolder -

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de nacht van 14 op 15 juni de carpoolparkings in Hasselt, Paal en Zolder reinigen. Er geldt dan een parkeerverbod. Tijdens de reinigingsbeurten in maart 2019 werd al 4,8 ton veegvuil opgeruimd op de 9 Limburgse carpoolparkings.