Meghan Markle gaat voor Vogue schrijven én poseren

Meghan Markle zit nu nog volop in haar moederschapsverlof, maar ze is duidelijk al volop plannen aan het maken voor daarna. Zo zal ze als gastredacteur fungeren voor het septembernummer van de Britse Vogue, meldt US Weekly.

Mode en lifestyle waren jarenlang enkele van de passies van Meghan Markle. Zo pende ze daarover stukken op haar blog The Tig. Die zette ze echter twee jaar geleden stop om zich volledig aan haar koninklijke taken te wijden. Maar het heeft er alles van weg dat ze zich binnenkort nog eens zal kunnen uitleven in die thema’s.

Volgens US Weekly zal ze namelijk de gastredacteur zijn van het septembernummer van de Britse Vogue, een van de belangrijkste van het jaar. Zo zal ze naar verluidt “een selectie van vrouwelijke game-changers aan boord halen om artikels te schrijven”, en daarnaast ook zelf een opiniestuk publiceren.

Fotoshoot

Plus, in het magazine zal een fotoshoot over haar te zien zijn. De foto’s worden volgende week genomen in Frogmore Cottage, de residentie waar ze met prins Harry en baby Archie woont, en dus bestaat de kans dat die laatste twee ook mee op de foto zullen gaan.