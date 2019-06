Wordt het dan toch nog iets tussen Lady Gaga en Bradley Cooper?

Na een relatie van vier jaar zijn Bradley Cooper (44) en Irina Shayk (33) niet langer een koppel. Volgens het Amerikaanse magazine People zou zijn ‘A star is born’-tegenspeelster Lady Gaga (33) daar nu toch voor iets tussenzitten.

Voor Bradley Cooper, Lady Gaga en heel wat kijkers was het duidelijk: er speelde in de film ‘A star is born’ duidelijk heel wat chemie mee. Dat bleek ook toen ze samen de hit ‘Shallow’ brachten tijdens de Oscars. Zijn vriendin Irina Shayk zat er die avond voor spek en bonen bij en dus deden al snel geruchten de ronde als zou er meer zijn tussen de twee. Iets wat Gaga altijd ontkende.

Nu het Russische model en de acteur niet langer een koppel zijn, circuleren die geruchten echter opnieuw en dit keer lijkt er meer aan de hand te zijn. “Die roddels over dat Bradley en Lady Gaga een affaire zouden hebben, hielpen zijn relatie met Irina niet bepaald vooruit. Zeker niet gecombineerd met het feit dat hij constant aan het reizen was om de film te promoten”, vertelt een bron aan People.

Bijzondere gevoelens

Maar daarnaast lijkt hij toch bijzondere gevoelens te koesteren voor zijn tegenspeelster. “Hij heeft een grote en overweldigende connectie met Lady Gaga, maar het is te vroeg om te zeggen of daar effectief een relatie van zal komen. Het is in deze moeilijke tijden te vroeg om daarover te speculeren”, zegt de bron nog.

