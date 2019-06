Leerlingen en leerkrachten van Atlas College vallen in de prijzen

Centrum

Genk - De winnaars van de 16de StageAwards zijn bekend. Printcity werd verkozen tot het beste stagebedrijf van het jaar. De prijzen voor de beste stagiaires gingen naar Larissa Rego (secundair onderwijs) en Glenn Verbist (hoger onderwijs). De stagebegeleiders Daan Erckens en Jeroen Wouters van het Atlas College (Economie & Organisatie) mochten de award van beste stageschool/stagebegeleider in ontvangst nemen. De organisatie, Voka - Kamer van Koophandel Limburg en provincie Limburg selecteerden de winnaars uit 140 genomineerden. Zij kregen de prijzen overhandigd door gedeputeerde van Economie Tom Vandeput.

De StageAwards, die dit jaar plaatsvonden in Plopsa Indoor, zijn het slotstuk van Q-Stage. Dit Voka-project in samenwerking met de provincie begeleidt en ondersteunt stagiairs, scholen en stagebedrijven bij het uitwerken van een kwalitatief stagebeleid.

Gedeputeerde Tom Vandeput en Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, zijn overtuigd van de meerwaarde van stages: “Het is een dankbaar middel om de mismatch tussen de aangeboden en gevraagde competenties op de arbeidsmarkt te dichten. Heel wat skills kunnen op de werkvloer worden aangeleerd of aangescherpt. … Een performante werking van de arbeidsmarkt staat hoog genoteerd op de verlanglijst van het Limburgse bedrijfsleven. Vele bedrijven kampen met de lange zoektocht naar geschikte medewerkers. De oorzaken zijn kwantitatief én kwalitatief: de krapte op de arbeidsmarkt, een daling van de beroepsactieve bevolking en de mismatch tussen de aangeboden en gevraagde competenties. Om die mismatch te dichten zijn stages een dankbaar instrument.”

7de jaar logistiek

In de categorie ‘Beste Stagiair secundair’ werd Larissa Rego (Campus Sint-Aloysius Zepperen) verkozen tot beste stagiaire secundair onderwijs. In de top 3 eindigde Alessio Oyen (Atlas College Genk) die stage loopt bij H. Essers. Naast Alessio werden er nog 8 andere leerlingen genomineerd uit éénzelfde klas van 13 leerlingen. Dit is een unicum!

Leerkrachten Daan Erckens en Jeroen Wouters van het Atlas College Genk en beiden actief als stagebegeleider in 7 logistiek boden volgens de Limburgse bedrijven de meest optimale samenwerking en winnen de award in de categorie ‘Beste stageschool/stagebegeleider’. In totaal werden ze door maar liefst 10 bedrijven genomineerd.

Ook in de laatste categorie is de link met het Atlas College niet ver zoek… Naast de winnaar Printcity voor ‘Beste stagebedrijf’ was ook H. Essers terug te vinden in de top 3. Het Limburgse logistiek bedrijf is één van de bedrijven waarmee het Altas College al jaren actief samenwerkt.