Bizar: geldautomaat blijft onophoudelijk geld uitspugen in metrostation

De pendelaars in het Londense metrostation Bond Street werden onlangs getrakteerd op een heel bizar schouwspel. Toen een klant een flinke som geld wilde opvragen aan een bitcoin geldautomaat, bleek de automaat daar wel erg veel moeite mee te hebben. Onophoudelijk bleef de automaat biljetten van 20 pond uitspugen, terwijl de man op nonchalante wijze alles opving in een grote tas. Een veiligheidsagent moest zelfs ter plaatse komen om de kijklustigen op afstand te houden.

Volgens Adam Gramowski, de CEO van Bitcoin Technologies, kampte de machine weliswaar niet met een technisch probleem. De automaat moest simpelweg gebruikmaken van veel kleine bankbiljetten om de grote som te verwerken. Hoeveel de man in kwestie in totaal had opgevraagd, is niet geweten.