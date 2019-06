Journaliste vermoord in zuidoosten van Mexico

In het zuidoosten van Mexico is opnieuw een journaliste gedood. Sinds het begin van het jaar werden al zes journalisten vermoord, zo meldden lokale media.

Dinsdag werd Norma Sarabia doodgeschoten door twee gewapende mannen op een motor in de buurt van haar huis in de gemeente Huimanguillo. Beide daders slaagden erin te ontkomen. Sarabia werkte 15 jaar lang voor de krant Tabasco Hoy en schreef ook voor andere lokale media.

Mexico is het op twee na gevaarlijkste land voor de pers, na Syrië en Afghanistan. Sinds 2000 werden er in het Midden-Amerikaanse land meer dan honderd journalisten vermoord. Voor 2019 staat de teller voorlopig al op zes. In 2018 werden tien journalisten gedood.