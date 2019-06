Gijzelaars vrijgelaten in Franse gevangenis

In de zwaar beveiligde gevangenis van Condé-sur-Sarthe, in het noordwesten van Frankrijk, zijn de twee gegijzelde medewerkers van de instelling vrijgelaten. Dat meldt het Franse persagentschap AFP onder aanhaling van een bron nabij het onderzoek.

De gijzeling begon rond 19 uur. De dader is een man die gekend is omwille van psychiatrische problemen.

Het is niet de eerste keer dat er in diezelfde gevangenis een gijzeling plaatsvindt. In maart heeft een geradicaliseerde gedetineerde twee cipiers aangevallen en verwond.

Op het Franse ministerie van Justitie is een crisiscel geactiveerd.

Foto: AFP

Foto: AFP

(belga)