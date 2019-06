Francesco Vanderjeugd wil voorzitter Open Vld worden

Francesco Vanderjeugd ­opent de dans bij Open Vld. Het uittredend Vlaams Parlementslid, dat ondanks een pak voorkeurstemmen niet opnieuw verkozen geraakte op 26 mei, doet een gooi naar het voorzitterschap van zijn partij. Dat zegt hij in interviews in Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Ook De Standaard en De Morgen berichten over zijn kandidatuur.

Ooit was Francesco Vanderjeugd (nu 31) de jongste burgemeester van het land. Vandaag, nog tien maanden voor de eventuele voorzittersverkiezingen, gooit hij zich als eerste in de strijd om de stoel van Gwendolyn Rutten. Daarmee pakt hij Bart Tommelein en Vincent Van Quickenborne op snelheid en maakt hij het hen bijzonder moeilijk om zich nog kandidaat te stellen. Vanderjeugd redde eerder dit jaar de lijstvorming van beide tenoren toen hij zijn plaats afstond aan Mercedes Van Volcem en niet meer verkozen raakte. Hij verwacht nu een wederdienst.

Vanderjeugd is in de kranten ook niet mals voor de partijlijn van de afgelopen jaren. “Wij hadden geen verhaal. Dat positivisme was niet meer dan pure marketing. Daar zat weinig achter. En die 100 euro extra nettoloon? Ik was beschaamd.”