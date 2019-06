Wervelende Rode Duivels kunnen met twaalf op twaalf de vakantie in

De Rode Duivels kunnen goedgemutst de vakantie in. Na Kazachstan zaterdag werd ook Schotland gisterenavond makkelijk opzijgezet in het Koning Boudewijn Stadion. Eden Hazard blonk uit, Lukaku scoorde twee keer, De Bruyne maakte er eentje. België pakt in Groep I het maximum van de punten en lijkt na vier wedstrijden al quasi zeker van een EK-ticket.