Tongeren/GenkOf hij de enige Italiaan in België was met een donkere Alfa 156 met Italiaanse nummerplaat? Die bewuste nacht, in Winterslag. Vertrouwen heeft Roberto Santoro niet in de 8.000 uren die de speurders in de dood van Toni Danti hebben gestoken. Was het niet de maffia, een liquidatie? Speurder Dimi Kun: “Fabeltjes, cafépraat.”