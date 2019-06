BILZENHistorisch is geen overdrijving voor deze herverkiezing. Vandaag komen Bart De Wever en Jan Jambon op de wekelijks markt van het Demerstadje de lokale N-VA-kandidaten ondersteunen in hun campagne. Vorige week waren het Theo Francken (N-VA) en vooral Tom Van Grieken (Vlaams Belang) die als vedetten over de markt paradeerden. Vrijdag komt Dries Van Langenhove (Schild en Vrienden) het Vlaams Belang nog eens steunen. De verkiezingscampagne is kort maar hevig in Bilzen.