Heel vaak loopt alles op wieltjes tussen de Vlaamse overheid en u, maar zo nu en dan hapert het. En dan durft een brave burger weleens te klagen: de voorbije legislatuur deed u dat liefst 309.275 keer. Op die momenten komt Bart Weekers (50) uit Riemst in actie: als Vlaams Ombudsman geeft hij gehoor aan uw problemen, en samen met zijn team probeert hij naar oplossingen te zoeken. Daarbij is hij niet onvaak een luis in de pels van de Vlaamse politiek, vooral als hij een kritische stem laat horen. Zoals wanneer hij pleit voor het opdoeken van de Nationale Loterij. Weekers: “Het is toch hypocriet dat een overheid enerzijds miljoenen investeert in hulpverlening voor gokverslaafden, maar anderzijds een eigen gokbedrijf runt.”