Poetsvrouw haalt op laatste werkdag half huis leeg

De correctionele rechtbank van Leuven heeft een vrouw veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van negen maanden. Op haar laatste werkdag bij een klant in Tervuren ging ze aan de haal met de halve inboedel.

Op 4 april 2016 deed Benvinda D.S. haar laatste werkdag als poetshulp bij een particulier in Tervuren. Ze maakte gebruik van de afwezigheid van haar werkgever om de halve inboedel leeg te roven. De vrouw legde beslag op diverse huishoudapparaten, voeding, wijn, huishoudproducten, kunstvoorwerpen, zilveren bestek, eetgerei, kristallen vazen, kaarsen, boeken en allerlei documenten. De waarde van de ontvreemde goederen bedraagt 41.300 euro.

De beklaagde zette de goederen voor de poort van de woning op straat. Daar werden ze een halfuur later afgehaald door twee bekenden. Een van hen verklaarde tijdens het onderzoek dat de poetsvrouw door een onbekende reden “helemaal gek” geworden was en de keuken had leeggemaakt.

De beklaagde liet verstek gaan op de zitting. “Als poetsvrouw genoot zij het vertrouwen van haar klant. Dat heeft ze op ernstige wijze beschaamd”, stelde de rechter. Benvinda D.S. werd veroordeeld tot negen maanden cel en een schadevergoeding van 12.499 euro. De twee mannen die de goederen ophaalden, werden gedagvaard als mededaders maar hun aandeel werd niet bewezen. Zij kregen de vrijspraak.