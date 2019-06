Herstappe -

In Herstappe ging de gemeenteraad dinsdagavond van start met vier agendapunten. Twintig minuten later was de zitting alweer afgelopen. Claudy Prosmans was niet aanwezig. Voortaan zal de gemeenteraad plaatsvinden in een zaal op de eerste verdieping. Daar zijn eerst nog renovatiewerken nodig. (DiRo)