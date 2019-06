Beschuldigde in zaak dodelijke cocaïneruzie: “Speurder hoopte dat ik foute antwoorden zou geven”

Assisenvoorzitter Dirk Thys vroeg dinsdag aan de 38-jarige beschuldigde Roberto S. uit Genk of hij iets toe te voegen had na de uiteenzetting van de speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg. Zij legden het volledige onderzoek uit naar de gewelddadige dood van de 60-jarige Antonio “Toni” Danti in de Vennestraat in Winterslag (Genk). “Ik blijf erbij dat ik er niks mee te maken heb. Dimitri Kun heeft dat goed gedaan. Hij heeft het altijd naar zijn eigen hand kunnen typen. Terwijl ik moe was, is hij blijven pushen en hopen dat ik foute antwoorden zou geven. Later ga je zien dat niet alles wat gezegd is, ook uitgetikt is”, zei S. dinsdag in de assisenzaal.

Tijdens het overlopen van de onderzoeksdaden kreeg de jury ook beeldfragmenten te zien van Roberto S., die een eerste keer op 6 april 2012 verhoord is en een tweede keer op 24 mei 2012. Bij zijn eerste ondervraging bleef S. herhalen dat andere personen betrokken waren bij Danti’s dood.

“Ik denk dat er veel zwaardere mensen mee gemoeid zijn. Daar ben ik zeker van. Die mens kent mij van snotbel. Wat heb ik daar aan om die mens dood te maken? Misschien heb ik zelf geluk gehad. Voor hetzelfde geld was die persoon nog binnen, toen ik bij Danti was. Ik ga toch niet zo gek zijn om hiervoor mijn gezin op het spel te zetten? Ik moest bij “To” niet betalen, als ik daar snoof. Die gaf me dat zo. Volgens mij zitten jullie op een verkeerde piste.” Dat verklaarde S. bij zijn eerste verhoor op 6 april 2012 waarna hij vrijgelaten werd.

Voor zijn arrestatie op 24 mei 2012 waren er DNA-sporen, een bloedveeg van S. op de trapleuning en vingerafdrukken van hem teruggevonden. Die vingerafdrukken zaten in een lade van het nachtkastje waar Danti de coke voor zijn klanten bewaarde. Na confrontatie met die elementen bleef hij zijn betrokkenheid ontkennen. Op de beelden was duidelijk te zien hoe S. zonder gêne luidruchtig geeuwde tijdens zijn ondervraging door de speurders.

Tim Lowet van de technische en wetenschappelijke politie kwam aan het woord over het sporenonderzoek dat hij had verricht. Hij had op 6 april 2012 in het huis van S. geen bloedsporen meer kunnen aantreffen. Ook het onderzoek in de wagen van S., een Alfa Romeo met Italiaanse nummerplaten, leverde geen bloedsporen op. Op vraag van openbare aanklager Patrick Boyen zei Lowet dat het mogelijk is dat dergelijke sporen niet terug te vinden zijn na een grondige reiniging van het voertuig. De echtgenote van S. had tijdens het onderzoek verklaard dat Roberto wel degelijk in de week na de dood van Danti het voertuig nog had schoongemaakt. Woensdagvoormiddag gaan de speurders verder met het gevoerde onderzoek.