Verdediging neemt het onderzoek naar dood Genkse cocaïnedealer op de korrel

Tongeren / Genk -

Bij de vragenronde in het Tongerse hof van assisen werd dinsdag al snel duidelijk dat de verdediging van de 38-jarige Roberto S. het onderzoek naar de gewelddadige dood van de 60-jarige cokedealer Antonio “Toni” Danti uit Winterslag (Genk) op de korrel ging nemen. Advocaten Katrien Van der Straeten en Charlotte Kennis richtten hun pijlen op de zaken in het onderzoek die in hun ogen niet of onvoldoende onderzocht zijn geweest.