België krijgt Europees fiat voor schadevergoeding vogelgriep-pluimveehouders

België heeft het Europese fiat voor een schadevergoeding voor pluimveehouders die te maken krijgen met vogelgriep. Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan heeft federaal minister Denis Ducarme en zijn Vlaamse ambtgenoot Koen Van den Heuvel daar dinsdag van op de hoogte gebracht.

Het vogelgriepvirus van het type H3 - niet schadelijk voor mensen - woedt momenteel vooral in West-Vlaanderen. Een zestigtal pluimveebedrijven is getroffen.

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en zijn Vlaamse ambtgenoot Koen Van den Heuvel (CD&V) hebben dinsdagochtend overlegd met Eurocommissaris Phil Hogan over een financiële compensatie voor de getroffen landbouwers. De Europese Commissie heeft principieel haar akkoord gegeven, meldt Ducarme. De vergoeding moet dienen om de ruimingsmaatregelen, die de verspreiding van het virus moeten tegengaan, te financieren.

De pluimveehouders moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden om van de vergoeding te kunnen genieten. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet verantwoordelijk zijn voor de besmetting van de dieren, en moeten ze de sanitaire verplichtingen nakomen.

Minister Ducarme nam eerder al een aantal maatregelen om het virus in te dijken. Het gaat onder meer over het ontsmetten van voertuigen in commerciële pluimveebedrijven, het beperken van de toegang tot de stallen en de afvoer en verwerking van mest uit besmette stallen.