Herdenking van heldhaftig gesneuvelde verzetsstrijders

Hasselt - Op 5 juni organiseerde de Koninklijke Unie der Verbroederingen van het Geheim Leger Limburg een herdenkingsplechtigheid voor verzetsstrijders die 75 jaar geleden door de bezetter geëxecuteerd werden.

De herdenking startte in de Kiewitdreef aan een ijzeren kruis dat herinnert aan de plaats waar op 5 september 1944 de executie van vier Herkenaren plaatsvond, met name de gebroeders Florent en Louis Pollaris, Marcel Vanerum en Raymond Vanwing. André Somers, bestuurslid van de Vriendenkring oud-strijders Herk-de-Stad, hield er een geëmotioneerde toespraak voor een talrijk opgekomen gezelschap met o.m. Hasselts schepen Rik Dehollogne, Paul Buekers en Bert Moyaers, respectievelijk ere-burgemeester en burgemeester van Herk-de-Stad.

Vervolgens werd door klaroenblazers van de koninklijke muziekkapel van de Gidsen de Last Post geblazen, waarna iedereen zich begaf naar het nabijgelegen monument op de hoek van de Kiewitdreef en de Kempische Steenweg dat onlangs nog door leerlingen van basisschool De Kiewit werd opgefrist. Dit monument is, naast de voornoemde vier, ook een eerbetoon aan Louis Beerden , Antoine Jans, Georges Morren, Theo Peeters en Louis Strijkers, allen lid van het Geheim Leger en die in september 1944 op andere plaatsen gedood of geëxecuteerd werden. Na een toespraak door Jean Vanisterdael, voorzitter van de Koninklijke Unie der Verbroederingen van het Geheim Leger Limburg (KUVGLL), werden bloemen neergelegd en werd de plechtigheid afgesloten met The Last Post en het Belgisch volkslied.Daarna ging het richting UHasselt waar de aanwezigen in de oude gevangenis verzamelden waar ze vervoegd werden door minister van Staat Willy Claes en Kolonel van het Vliegwezen SBH Danny Bijnens, militair commandant van Limburg. Ere-provinciecommandant Kolonel Raymond Joris was verontschuldigd.

Er werden toespraken gehouden door provinciaal voorzitter Jean Vanisterdael; door Prof.dr. Johan Ackaert, decaan van de faculteit Rechten; en door Ere-luitenant-kolonel Yvan Lambrechts, voorzitter van de stichting Geheim Leger. Nadien ging iedereen naar buiten en schaarde zich rond de gedenkplaat tegen de gevangenismuur waarop de namen van René Lambrechts, George Vanisterdael, Gabriel Dupain, Charlie D’hose en Jean Melot staan. Op 10 juni 1944 maakten ze deel uit van een verzetsgroep die de gevangenis bestormde om de politieke gevangenen en weerstanders te bevrijden die daar door de nazi’s werden vastgehouden. Tijdens het vuurgevecht dat ontstond lieten deze vijf verzetslui het leven. Na een bloemenhulde klonk dan het Te Velde en het Belgische volkslied waarmee het officiële gedeelte beëindigd werd. Ter afronding van deze tweevoudige herdenkingsplechtigheid boden de Stad Hasselt en de KUVGL Limburg een receptie aan in het cafetaria van de UHasselt.