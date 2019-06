Elise Mertens (WTA 21) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde in Rosmalen. De Hamontse, het derde reekshoofd, verloor na één uur en tien in twee sets (6-4 en 6-2) van de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 52).

Alexandrova speelt in de tweede ronde tegen een andere Belgische, Ysaline Bonaventure (WTA 10). De Luikse rekende in haar eerste ronde na één uur en 25 minuten in drie sets (6-2, 2-6 en 6-0) af met de ...