De vervanging van het kunstgras op Stayen verloopt vlot. Momenteel zijn de nieuwe synthetische sprieten al volop zichtbaar in Sint-Truiden. De werken moesten volgens planning klaar zijn op 26 juni, maar de oplevering zal zeker eerder gebeuren. De nieuwe mat is net als de vorige van de firma Domo, het kostenplaatje bedraagt 200.000 euro. Of KRC mee zal moeten opdraaien voor de kosten moet nog besproken worden binnen de Pro League.