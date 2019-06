Nepinvesteerder sterft: slachtoffers uit Heers en Kortessem zien geld nooit terug

Batsheers / Kortessem - Slachtoffers uit onder meer Heers en Kortessem zullen nooit nog een cent terugzien van de grote sommen geld die ze overmaakten aan een nepinvesteerder. Door het overlijden van de man vervallen alle eisen van de burgerlijke partijen en de strafvordering voor de correctionele rechtbank van Leuven.

Jan D. werd vervolgd voor negentien feiten van oplichting in 2014 en 2015. Hij bedroog particuliere beleggers uit Brussel, Vlaams-Brabant (Steenokkerzeel, Boutersem, Herent, Bierbeek, en Leuven) en Limburg (Heers en Kortessem). Hij troggelde hen geld af om te beleggen in onroerend goed in Turkije, dat echter niet bleek te bestaan. Sommige gedupeerden overhandigden hem bedragen tot 180.000 euro.

Andere betichtingen waren valsheid in geschrifte, informaticabedrog en misbruik van vertrouwen in Leuven en Boutersem in de loop van 2015. Zo verkocht D. een Mercedes die door iemand anders geleased was voor 20.000 euro en stak het geld in eigen zak. De man sloot ook diverse fictieve leningsovereenkomsten af.

Tijdens het onderzoek boden zich 23 benadeelden aan. Op de zitting van 10 mei stelden elf van hen zich burgerlijke partij. Maar daar bleek dat de beklaagde overleden is. Het overlijden dateert al van 20 december 2018. De strafvordering is daardoor vervallen. De gedupeerden die zich vóór het overlijden als burgerlijke partij hadden gemeld, stelden geen vordering in tegen de rechtsopvolgers van de beklaagde. Daardoor verklaarde de rechtbank hun eisen onontvankelijk.