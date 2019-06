Heel wat bestuurders schrokken zich zondagavond een bult toen ze in een Brusselse tunnel reden. Plots reed daar een man op een elektrische step langs de kant van de weg. Bestuurders moesten remmen en sommige ook uitwijken om erger te voorkomen.

Ook dit filmpje van een fietser in de Brusselse tunnels ging viraal op de sociale media. Het is onduidelijk wanneer de video werd gefilmd. Voor alle duidelijkheid: fietsen en steppen in de Brusselse tunnels is verboden.