Het openbaar ministerie heeft dinsdag in Hasselt tot zes maanden cel gevorderd voor drie amokmakers op het Kolonel Dusartplein in Hasselt.

Op 28 oktober 2017 kreeg een van hen een bezoeker van café Van Gogh in de gaten. “Gij zijt ne flik”, stapte hij op de man af. De twee kenden elkaar doordat ze via diverse arrestaties in contact waren ...