Speurder in zaak dodelijke cocaïneruzie: “Liquidatie vanuit Italiaanse maffia is fabeltje”

Tongeren / Genk - De 38-jarige beschuldigde Roberto S. uit Genk heeft altijd zijn onschuld uitgeschreeuwd inzake de mogelijke betrokkenheid bij de gewelddadige dood van zijn 60-jarige cokedealer Antonio ‘Toni’ Danti. Zelf haalde hij aan dat de Italiaanse maffia achter Danti’s dood zat.

De verdediging met meesters Katrien Van der Straeten en Charlotte Kennis verwees ernaar in de vraagstelling aan de speurders, die dinsdag het onderzoek uit de doeken deden. “Die verhalen over liquidaties vanuit het Italiaanse misdaadmilieu zijn niet meer dan cafépraat en fabeltjes”, was de repliek van speurder Dimitri Kun.

Roberto S. staat terecht in het Tongerse hof van assisen. Bij de uiteenzetting van het onderzoek waar achtduizend uren in gestoken zijn, werden alle onderzoekspistes overlopen. Ook de vriendin van Danti, met wie hij gedurende 26 jaren een relatie had, werd niet gespaard. Er was gesuggereerd dat ze mogelijk opdrachtgeefster zou zijn geweest. Zelfs haar telefoon is afgeluisterd, maar dat onderzoek bleek negatief.

Drugsmilieu

“Is er ook een piste onderzocht naar de mogelijke problemen die Danti had met het drugsmilieu? “, wilde Van der Straeten weten. “Het is een besloten milieu, dat drugswereldje. Onze focus lag op een moordonderzoek en niet naar de drugshandel van Danti, “ antwoordde Kun. “Er zou een liquidatieploeg vanuit Italië met drie man naar Danti zijn gestuurd en een tweede team naar een dealer op Hoevezavel, die vermoord zou zijn. Die persoon is nooit vermoord teruggevonden. Het was allemaal cafépraat en fabeltjes, “ legde Kun uit.

Afrekening

Van der Straeten bleef verdergaan op de piste van een mogelijke afrekening. “Er was een steekwonde in het oog en dat zou verwijzen naar een afrekening in het Italiaanse drugsmilieu.”

“Laat me dat even corrigeren. Er is gestoken in de neusvleugel en die mondde uit in het oog. Er was niet rechtstreeks in het oog gestoken, “ preciseerde Kun.

Af en toe mondde de vraagstelling uit in een steekspel tussen verdediging en speurders, waarop voorzitter Dirk Thys moest ingrijpen en de partijen erop wees dat het niet tot oeverloze discussies mag leiden.