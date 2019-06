Niet op vakantie? Thuisblijven is het nieuwe reizen

Nu de zomer nadert, krijg je misschien veel te horen over de vakantieplannen van vrienden en familieleden. Maar wat als je zelf de behoefte hebt om lekker thuis te blijven? Volgens de Vlaamse cartoonist Zaza is daar helemaal niets mis mee, integendeel. “Thuis zijn alsof je op reis bent is de truc”, zei hij dinsdag in een reportage in het Radio 1-programma ‘De Wereld van Sofie’.

Het toerisme zit in de lift: anno 2019 gaan 1,4 miljard mensen op reis. Naar schatting zullen dat er over tien jaar zo’n 2 miljard zijn. En dat brengt kwalijke gevolgen met zich mee zoals meer vliegtuigen die leiden tot extra milieuvervuiling en meer steden en trekpleisters die de grote aantallen bezoekers niet langer aankunnen. Minder op reis gaan zou deze problematiek kunnen oplossen.

Klaas Storme, beter bekend als cartoonist Zaza, is een van de mensen die geen behoefte heeft om op vakantie te gaan. Hij vertelt aan Sofie Lemaire dat mensen thuisblijvers vaak saai vinden, onder meer omdat ze geen mooie vakantiekiekjes te delen hebben op sociale media. Maar daar is hij het als fervent thuisblijver niet mee eens. Storme vindt op reis gaan simelweg te veel gedoe. “Het begint al bij het inpakken”, zegt hij. Hij vindt het naar eigen zeggen moeilijk om in te schatten hoeveel je precies moet meenemen in de valies. En ook aan aanschuiven heeft hij een bloedhekel.

Kaartje van thuis

Hoe hij het gevoel van vakantie in zijn leven integreert? Storme heeft thuis houten banken met kussens, die de associatie oproepen met een camper. Zijn zwemvijver speelt ook een grote rol. “Ik sta op en spring erin. Elke dag”, klinkt het. Hij voegt eraan toe dat je niet per se ver hoeft te gaan om de wereld te ontdekken omdat alle info vindbaar is via het internet en beklemtoont dat er veel moois achter je eigen hoek kan liggen. De cartoonist kan thuis een vakantiesfeer creëren iedereen aanbevelen. En daar kan volgens de man ook een beetje nostalgie bijhoren. “Waarom geen kaartje sturen met de groetjes van thuis?” Beluister de volledige reportage hier.