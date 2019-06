Hoge Raad voor de Justitie licht gerecht door na moord op Julie Van Espen

De Advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ), het onafhankelijk orgaan dat verantwoordelijk is voor de externe controle van de rechterlijke orde, heeft beslist om een bijzonder onderzoek in te stellen naar aanleiding van de moord op studente Julie Van Espen (23).

Nadat er meer informatie naar buiten was gekomen over het gerechtelijk parcours dat verdachte Steve Bakelmans (39) al doorlopen had, heeft de HRJ meteen vragen gesteld aan het Antwerpse gerecht. “Bedoeling was om te kunnen beoordelen of er en welke initiatieven genomen kunnen worden om dergelijke tragedies in Antwerpen of elders in de toekomst te voorkomen”, stelt de HRJ in het persbericht.

Met de verzamelde informatie heeft de Advies- en onderzoekscommissie van de HRJ op 6 juni beslist een bijzonder onderzoek in te stellen. De conclusies van dit onderzoek worden na de zomer verwacht. “De Hoge Raad zal er alles aan doen om dit onderzoek in alle sereniteit en in samenwerking met de rechterlijke orde te voeren”, klinkt het.

De moord op Julie Van Espen zorgde voor veel commotie, omdat verdachte Steve Bakelmans nog altijd vrij rond liep, nadat hij twee jaar eerder tot vier jaar cel werd veroordeeld voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Zijn onmiddellijke aanhouding werd toen niet bevolen, omdat er geen indicatie was dat hij zich aan zijn straf zou proberen te onttrekken. Bakelmans ging in beroep, maar de behandeling van zijn zaak liep vertraging op door een personeelstekort op het hof van beroep. Zijn zaak kon pas vorige week behandeld worden.