Honderden supercars staan in de woestijn te verkommeren

Deze beelden doen pijn aan de ogen van elke autoliefhebber. Honderden auto’s staan in de woestijn in open lucht of in grote hangars te verkommeren. De video werd gemaakt in Sharjah, in de Verenigde Arabische Emiraten. Rolls Royce, Ferrari, Bentley, Mustang, Lamborghini, dure Mercedessen, maar ook oldtimers en kevertjes, … Allemaal staan ze zij aan zij in lange rijen, allemaal staan ze stof te vangen. De meesten zijn wellicht van expats, die nu niet meer in het land wonen of die hun autolening niet helemaal afbetaalden. Er staan zeker nog auto’s in mooie staat, maar anderen zijn er minder aan toe. Het walhalla voor garagisten op zoek naar vervangstukken is het zeker wel.