Britney Spears kwaad op paparazzi: “Door jullie lijk ik dik”

Britney Spears is momenteel op vakantie in Miami en daar kan heel Instagram met volle teugen van meegenieten. Toch is er volgens de zangeres ook een negatief kantje aan de reis: de paparazzi. In de media verschenen enkele kiekjes van Spears in bikini die volgens haar bewerkt zijn. “Niemand vraagt zich ooit af of die foto’s bewerkt zijn, maar ik lijk wel twintig kilo zwaarder dan ik echt ben. Ik ben zo dun als een naald, dus vertel het mij maar, wat is echt?”, liet ze weten op sociale media.