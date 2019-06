Hier kun je je helemaal onderdompelen in de roze wereld van rosé

Voor het tweede jaar op rij heeft de Rosé Mansion in New York City de deuren geopend. Je kunt er naar hartenlust proeven van allerlei roséwijnen van overal ter wereld en leuke foto’s nemen in de roze decors.

Dol op rosé? Dan is een bezoekje aan Roséland in Rosé Mansion in New York vast iets voor op je reiswenslijst. Je wordt er door veertien kamers geleid waarbij je alles leert over de wijn en welke smaken het best bij je passen. Daar horen natuurlijk ook proevertjes bij, acht glaasjes meer bepaald. Daarna kun je je onderdompelen in de roze interieurs om Instagramwaardige foto’s te maken.

“De leukste speeltuin ter wereld met een wijnthema”, klinkt de slogan van de Mansion. Zo zijn er onder meer een groot ballenbad, een reuzegrote boomhut met schommel en cabanas waar je met je vrienden kunt genieten van een van de 120 soorten roséwijn die ze er schenken. Er is ook een bijzondere ‘Celebration Room’ met confettikanon en een enorme taart. Een hongertje na al dat drinken? Ze serveren er taco’s.

De Rosé Mansion is geopend van juni tot en met september. Ticketjes kosten 40 dollar, of omgerekend zo’n 35 euro.