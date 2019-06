Bergen stelt Bosnische bondscoach Vedran Bosnic aan als nieuwe hoofdcoach

Basketbalclub Bergen heeft dinsdag Vedran Bosnic aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 43-jarige Bosniër komt over van Lions de Genève en ondertekende een contract voor twee seizoenen. Frank De Meulemeester blijft op post als zijn assistent. Bosnic zal zijn taak als hoofdcoach van Bergen combineren met het bondscoachschap van Bosnië.

??Belfius Mons-Hainaut a choisi son nouveau coach! Le Bosnien, Vedran Bosnic (43 ans) arrive en droite ligne de Genève où il vient de terminer la finale des Playoffs. ??Le nouveau coach montois se liera pour deux saisons à Belfius Mons-Hainaut. Infos: https://t.co/5BHEgoDJXU pic.twitter.com/UFAIeA6BYn — Belfius Mons-Hainaut (@mons_hainaut) 11 juni 2019

Bosnic was in het verleden ook al hoofdcoach van het Zweedse Sodertalje Kings (2010-2017). Hij pakte in Zweden vier titels. Met Genève, waar hij afgelopen zaterdag zijn tweede seizoen beëindigde, won hij dit jaar de Zwitserse beker. In de play-offs van de competitie verloor Genève met 3-0 van Fribourg.

Bergen beëindigde de reguliere competitie van de EuroMillions Basket League dit seizoen als vijfde. In de daaropvolgende play-offs was Brussels in de kwartfinales te sterk.