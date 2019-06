Binnen vijf maanden is het zover: dan krijgt het sprookje van Elsa en Anna een vervolg. Disney loste zonet een nieuwe trailer voor Frozen 2 en het belooft spannend te worden. “Het verleden is niet wat het lijkt”, klinkt het op sociale media. De zussen zullen in deze film moeten vechten om de waarheid over hun verleden te weten te komen. En waar Elsa in de eerste film nog bang is van haar krachten, moet ze er in deze tweede Frozen op hopen dat die krachten wel krachtig genoeg zijn...