Gaspedaal blijft hangen: auto schiet door naar speelplaats school

Een oudere automobiliste is dinsdagmiddag bij een verkeersongeluk op de Franciscusweg in Heerlen (Nederlands Limburg) aan een drama ontsnapt.

De bestuurster raakte rond het middaguur plotseling de controle over haar auto kwijt, waardoor ze bij een rotonde rechtdoor schoot. Naar eigen zeggen bleef het gaspedaal hangen.

Pas bij de ingang van het Bernardinus College kwam de automobiliste met haar voertuig tot stilstand. Ze kon de auto nog net in de richting van een stenen trap sturen, zodat ze een aanrijding met leerlingen wist te voorkomen.

(Lees verder onder de foto)

Foto: Track’88

Het ongeluk gebeurde net op het moment dat de middagpauze voor de scholieren begon. Op het moment dat de auto in de richting van de speelplaats denderde waren net de eerste leerlingen buiten.

Het is nog niet bekend of de bestuurster verwondingen heeft opgelopen. Er is wel een ambulance opgeroepen.