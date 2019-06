Diefstal in de Dauphiné: reservefiets van ploegmaat Wout van Aert verdwijnt van dak ploegauto

Miserie bij Jumbo-Visma. De reservefiets van renner Lennard Hofstede, een ploegmaat van Wout van Aert, werd van het dak van de ploegauto gestolen voor aanvang van de derde rit in de Dauphiné.

De ploegleiders van de Nederlandse ploeg hadden hun wagen slechts drie minuten achtergelaten op een parking in Le Puy-en-Velay. Maar toen ze terugkwamen was de Bianchi-reservefiets van de Nederlander weg.

“Gisteren was er eentje die foto’s genomen heeft van het dak”, aldus Frans Maassen. “En vandaag heeft hij toegeslagen. Gisteren was er ook iemand die in onze valiezen had gekeken in het hotel.”